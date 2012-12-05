РУСАДА призвало отстранить всех тренеров сборной России по легкой атлетике

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Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) призвало отстранить всех тренеров и врачей сборной России по легкой атлетике.

В том числе – главного тренера команды Юрия Борзаковского.

РУСАДА предложило отстранить сотрудников национального и региональных центров спортивной подготовки (ЦСП), а также руководителей школ высшего спортивного мастерства (ШВСМ) с последующей заменой должностных лиц.

Новые составы ЦСП и ШВСМ должны быть утверждены специальной рабочей группой, в которую войдут представители РУСАДА, Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics), независимого легкоатлетического дисциплинарного органа Athletics Integrity Unit (AIU), Олимпийского комитета России (ОКР), Минспорта РФ, а также отдельных представителей Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Также одним из предложений РУСАДА является ревизия управленческого состава ВФЛА, а именно отстранение в полном составе действующих органов управления.

Все это, по мнению РУСАДА, необходимо для выхода ВФЛА из допингового кризиса и восстановлении организации в правах.

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