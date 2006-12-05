Сульшер уделал Моуринью, «Ливерпуль» шагает к титулу, фаната «Спартака» забанили, долгожданная победа Фуркада и другие новости утра

1. Жозе Моуринью неудачно – еще в первом тайме чуть не получил травму – вернулся на «Олд Траффорд», впервые проиграв с «Тоттенхэмом». «Шпоры» исторически плохо играют с «МЮ». Команда Сульшера прервала серию из 3 матчей без побед, а сделавший дубль Рэшфорд порадовал своего тренера.

«Ливерпуль» разгромил «Эвертон» и сохранил лидерство с 8-очковым отрывом, продлив серию без поражений до рекордных 32 матчей. Проявили себя дублеры – Ориги, сделавший дубль, и Шакири, для которого это был первый в сезоне выход в старте. У Клоппа 100 побед в АПЛ!

«Лестер» одержал рекордную седьмую победу подряд и по-прежнему идет вторым. «Челси» после трех игр без побед одолел «Астон Виллу».

2. Мартен Фуркад впервые почти за год победил на Кубке мира, выиграв индивидуальную гонку в Эстерсунде. Норвегия лидирует в Кубке наций, российская сборная идет третьей.

3. Фаната «Спартака» Валерия Бевза задержали в Москве и увезли в Петербург, где за оскорбления Дзюбы ему запретили посещать матчи в течение полутора лет, а также оштрафовали на 5000 рублей.

Московский клуб пообещал помочь своему болельщику, а «Фратрия» назвала действия властей «охотой на ведьм». В МВД объяснили задержания «профилактической работой». Даже ультрас ЦСКА не остались в стороне и вступились за красно-белых.

4. Россия будет в первой корзине лиги B при жеребьевке Лиги наций-2020/21. Также УЕФА представил обновленный формат европейской квалификации ЧМ-2022 и реформировал женскую ЛЧ. ВАР теперь будет использоваться еще чаще, хотя у Александера Чеферина есть вопросы.

5. Впервые в истории премию «Первая пятерка» разделили два игрока – лауреатами стали Матвей Сафонов и Магомед-Шапи Сулейманов из «Краснодара».

6. СКА одержал 10-ю победу подряд в КХЛ, обыграв «Ак Барс» (2:1 Б). ЦСКА одолел «Динамо», все результаты дня – здесь.

7. НХЛ. Гол Ничушкина принес «Колорадо» победу над «Торонто», у форварда 3 шайбы в 5 играх (ранее была 91-матчевая безголевая серия). Два очка Наместникова помогли «Оттаве» обыграть «Эдмонтон». «Вашингтон» встречается с «Лос-Анджелесом». Все результаты – здесь.

8. НБА. «Бостон» взял верх над «Майами», «Юта» уступила «Лейкерс». Остальные результаты – здесь.

9. У Леонида Слуцкого появился вариант в Греции – уже идут переговоры.

10. Много говорили о Роналду. Директор «Юве» Фабио Паратичи считает, что именно Криш заслуживал оба последних «Золотых мяча». Джорджина назвала возлюбленного номером один, а Месси заявил, что их соперничество войдет в историю. Сам португалец уверен, что все только начинается.

11. Российские фигуристки заявили контент на Финал Гран-при в Турине.

12. «Милан» не претендует на Алексея Миранчука – в клубе переключились на другие варианты. А «Барса» продлила контракт с 17-летним Фати, прописав дикие 170 млн евро отступных.

13. Минспорт РФ выделит 27 млрд рублей на развитие футбольной инфраструктуры.

Цитаты дня

«Хочется кричать: «Роналду, Месси, Златан, помогите мне!» Меган Рапино возмущена, что футболисты не помогают ей в борьбе с дискриминацией.

«Нимба у меня нет». Семак не согласен с мнением, что «Зенит» – это империя зла, но и себя святым не считает.

«Если вижу в окно, что дети играют, то и сам могу выйти во двор». Станиславу Черчесову тепло на душе, когда люди занимаются футболом.