Евролига. 12-й тур. ЦСКА – «Жальгирис», «Реал» примет «Валенсию»

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Сегодня в рамках 12-го тура регулярного чемпионата Евролиги московский ЦСКА дома сыграет с каунасским «Жальгирисом».

На Sports.ru можно посмотреть видеотрансляцию матча в прямом эфире.

В матче испанских команд «Реал» примет «Валенсию».

Евролига

Регулярный чемпионат

12-й тур

ЦСКА Россия  –  Жальгирис Литва
Дата проведения
5 декабря, 20.00, «Мегаспорт»
Онлайн матча

Маккаби FOX Израиль  –  Бавария Германия
Дата проведения
5 декабря, 22.05, «Менора-Мивтахим Арена»
Онлайн матча

AX Армани Эксчейндж Олимпия Италия  –  Црвена Звезда мтс Сербия
Дата проведения
5 декабря, 22.45, «Медиоланум Форум»
Онлайн матча

Реал Испания  –  Валенсия Баскет Испания
Дата проведения
5 декабря, 23.00, «ВиЗинк Центр»
Онлайн матча

Положение команд: Анадолу Эфес Турция – 9-2, Барселона Испания – 8-3, Реал Испания – 8-3, Маккаби FOX Тель-Авив Израиль – 7-4, ЦСКА Россия – 7-4, Панатинаикос Греция – 7-4, Милан Италия – 7-4, Химки Россия – 6-5, Баскония Испания – 5-6, Олимпиакос Греция – 5-6, Виллербан Франция – 5-6, Црвена Звезда Сербия – 4-7, Фенербахче Турция – 4-7, Валенсия Испания – 4-7, Альба Германия – 4-7, Бавария Германия – 4-7, Жальгирис Литва – 3-8, Зенит Россия – 2-9.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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