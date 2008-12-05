Дзюба о фанатах в Сан-Марино: «Знаю, это была проплаченная акция. Они выкрикивали фашистские лозунги»

Нападающий Артем Дзюба поделился мнением о поведении фанатов на матче сборной России против Сан-Марино (5:0) в отборе Евро-2020.

«Объясню, почему в микст-зоне после матча со употребил слово «фашисты».

Я не говорю о болельщиках и фанатах — они поддерживают команду и так, как в Сан-Марино, себя не ведут.

Я не праздную голы в ворота красно-белых и не буду этого делать — из уважения именно к настоящим болельщикам и фанатам, которые поддерживают команду.

Мое обращение адресовано отдельной группе лиц, которые приехали в Сан-Марино на двух автобусах. Знаю, это была спланированная проплаченная акция, об этом уже известно.

Эта группа оккупировала трибуну и развесила флаги различных группировок красно-белых. Помимо оскорблений, выкрикивали фашистские лозунги!

Я это слышал, поэтому так и среагировал. А теперь говорят и пытаются придумывать какие-то глупости и другие отговорки — ну что за цирк?» – сказал Дзюба.

Артем Дзюба: «Проще написать – «задержали из-за Дзюбы». Но если вы пьете, материтесь, деретесь, причем тут Дзюба?»

Неприятное в Сан-Марино: Дзюбу посылали на ###, после игры он не пошел к болельщикам