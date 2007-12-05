Слуцкий не возглавит АЕК. Он слишком долго думал над предложением греков

Экс-главный тренер «Витесса» не будет работать в АЕК, сообщает журналист «Бизнес Online» Иван Карпов.

Эту информацию подтвердил технический директор греческого клуба Илья Ивич.

АЕК нуждается в новом главном тренере прямо сейчас, а российский специалист слишком долго принимает решение.

От Слуцкого ждали ответа сегодня-завтра, потому что в субботу АЕК должен сыграть в греческом чемпионате.

Из-за отсутствия решения от Слуцкого АЕК переключился на других кандидатов.

Ранее сообщалось, что АЕК предложил Слуцкому контракт на 1,5 года. Также стало известно, что специалист не хочет работать в греческом клубе.