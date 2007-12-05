Комитет Госдумы по физической культуре поддержал продажу пива на стадионах

Комитет Госдумы по физической культуре и спорту рекомендовал принять в первом чтении законопроект, снимающий запрет на продажу пива на стадионах во время футбольных матчей.

При этом инициатива не предполагает употребления пива в чаше стадиона, купить его и выпить можно будет только в специально организованных местах вне трибун.

Авторами инициативы выступили вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев и депутат Дмитрий Свищев. Документом предлагается «разрешить розничную продажу пива и пивных напитков... в спортивных сооружениях во время матчей, проводимых в рамках официальных спортивных соревнований по футболу».

Исключения составят детско-юношеские соревнования, говорится в пояснительной записке. При этом организаторы чемпионатов должны будут направлять финансовые средства, полученные от реализации пива в спортивных сооружениях, на развитие детско-юношеского и профессионального спорта.

В октябре правительство РФ поддержало законопроект.

Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует в России с 1 января 2005 года. Действие закона не распространялось на период проведения ЧМ-2018.