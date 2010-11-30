Чемпионат Испании. «Реал» в гостях у «Алавеса», «Барселона» и «Атлетико» сыграют в воскресенье

В стартовом матче 15-го тура Ла Лиги «Сельта» сыграла вничью с «Вальядолидом» (0:0).
В субботу «Реал» играет на выезде с «Алавесом», а в воскресенье «Атлетико» примет «Барселону».
Чемпионат Испании
15-й тур
- Дата проведения
- 30 ноября, 15.00, «Мендисорроса»
- Голы:
- 0:1 – 52 Рамос, 1:1 – 65, пенальти Лукас Перес, 1:2 – 69 Карвахаль.
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Алавес –
Пачеко, Химо Наварро, Агиррегабириа, Лагуардиа, Дуарте, Пина, Алеиш Видаль, Вакасо, Риоха (Берк, 60), Хоселу, Лукас Перес.
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Реал Мадрид –
Ареоля, Милитао, Рамос, Марсело, Карвахаль, Каземиро, Кроос, Иско, Модрич, Бэйл (Родриго, 67), Бензема.
- Предупреждения:
- Алеиш Видаль (7), Модрич (32), Пина (45), Рамос (63), Лукас Перес (67).
- Дата проведения
- 30 ноября, 18.00, «Реале Арена»
- Дата проведения
- 30 ноября, 23.00, «Месталья»
- Дата проведения
- 30 ноября, 20.30, «Сон Моиш»
- Дата проведения
- 1 декабря, 16.00, «Сан Мамес»
- Дата проведения
- 1 декабря, 20.30, «Колисеум Альфонсо Перес»
- Дата проведения
- 1 декабря, 14.00, «Рамон Санчес Писхуан»
- Дата проведения
- 1 декабря, 18.00, «RCDE Стэдиум»
- Дата проведения
- 1 декабря, 23.00, «Ванда Метрополитано»
- Дата проведения
- 29 ноября, 23.00, «Балаидос»
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Сельта –
Альварес, Мальо, Айду, Араухо, Оласа, Диоп, Лоботка (Бельтран, 65), Денис Суарес (Рафинья, 72), Санти Мина, Аспас, Систо (Фернандес, 82).
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Вальядолид –
Масип, Мойяно, Оливас, Салису, Начо Мартинес, Эрвиас (Вальдо Рубио, 63), Хоакин Фернандес, Мичел (Алькарас, 74), Плано (Порро, 77), Сандро Рамирес, Гвардиола.
- Предупреждения:
- Хоакин Фернандес (45), Мальо (49), Гвардиола (66), Вальдо Рубио (90).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.