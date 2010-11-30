Чемпионат Испании. «Реал» в гостях у «Алавеса», «Барселона» и «Атлетико» сыграют в воскресенье

В стартовом матче 15-го тура Ла Лиги «Сельта» сыграла вничью с «Вальядолидом» (0:0).

В субботу играет на выезде с «Алавесом», а в воскресенье « примет «Барселону».

Чемпионат Испании

15-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги