Чемпионат Испании. «Реал» в гостях у «Алавеса», «Барселона» и «Атлетико» сыграют в воскресенье

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В стартовом матче 15-го тура Ла Лиги «Сельта» сыграла вничью с «Вальядолидом» (0:0).

В субботу «Реал» играет на выезде с «Алавесом», а в воскресенье «Атлетико» примет «Барселону».

Чемпионат Испании

15-й тур

Алавес – Реал Мадрид 1:2 (второй тайм)
Дата проведения
30 ноября, 15.00, «Мендисорроса»
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Голы:
0:1 – 52 Рамос, 1:1 – 65, пенальти Лукас Перес, 1:2 – 69 Карвахаль.
АлавесПачеко, Химо Наварро, Агиррегабириа, Лагуардиа, Дуарте, Пина, Алеиш Видаль, Вакасо, Риоха (Берк, 60), Хоселу, Лукас Перес.
Реал МадридАреоля, Милитао, Рамос, Марсело, Карвахаль, Каземиро, Кроос, Иско, Модрич, Бэйл (Родриго, 67), Бензема.
Предупреждения:
Алеиш Видаль (7), Модрич (32), Пина (45), Рамос (63), Лукас Перес (67).

 

Реал Сосьедад – Эйбар
Дата проведения
30 ноября, 18.00, «Реале Арена»
превью матча онлайн статистика

 

Валенсия – Вильярреал
Дата проведения
30 ноября, 23.00, «Месталья»
превью матча онлайн статистика

 

Мальорка – Бетис
Дата проведения
30 ноября, 20.30, «Сон Моиш»
превью матча онлайн статистика

 

Атлетик – Гранада
Дата проведения
1 декабря, 16.00, «Сан Мамес»
превью матча онлайн статистика

 

Хетафе – Леванте
Дата проведения
1 декабря, 20.30, «Колисеум Альфонсо Перес»
превью матча онлайн статистика

 

Севилья – Леганес
Дата проведения
1 декабря, 14.00, «Рамон Санчес Писхуан»
превью матча онлайн статистика

 

Эспаньол – Осасуна
Дата проведения
1 декабря, 18.00, «RCDE Стэдиум»
превью матча онлайн статистика

 

Атлетико – Барселона
Дата проведения
1 декабря, 23.00, «Ванда Метрополитано»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Сельта – Вальядолид 0:0 (0:0, 0:0)
Дата проведения
29 ноября, 23.00, «Балаидос»
превью матча онлайн статистика
СельтаАльварес, Мальо, Айду, Араухо, Оласа, Диоп, Лоботка (Бельтран, 65), Денис Суарес (Рафинья, 72), Санти Мина, Аспас, Систо (Фернандес, 82).
ВальядолидМасип, Мойяно, Оливас, Салису, Начо Мартинес, Эрвиас (Вальдо Рубио, 63), Хоакин Фернандес, Мичел (Алькарас, 74), Плано (Порро, 77), Сандро Рамирес, Гвардиола.
Предупреждения:
Хоакин Фернандес (45), Мальо (49), Гвардиола (66), Вальдо Рубио (90).

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги

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