Матч «Сочи» – «Оренбург» перенесен на резервную дату. 10 игроков южан заболели ангиной

РПЛ перенесла матч 18-го тура чемпионата России «Сочи» – на резервную дату.

«Российская Премьер-Лига сообщает, что в связи с форс-мажорными обстоятельствами (острая ротавирусная инфекция у большого количества футболистов и сотрудников ФК «Сочи»), обращением ФК «Сочи», поддержанным ФК «Оренбург», в соответствии с пунктом 6.3. Регламента РФПЛ, матч 18 тура «Сочи» – «Оренбург», запланированный на 1 декабря 2019 г., перенесен на резервную дату.

О дате и времени начала матча будет сообщено дополнительно. За новостями следите на сайте РПЛ», – говорится в заявлении лиги.

Заболели 10 полевых игроков «Сочи», включая Антона Заболотного, Никиту Бурмистрова, , Алексея Померко.