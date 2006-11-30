Матч «Сочи» – «Оренбург» перенесен на резервную дату. 10 игроков южан заболели ангиной

Теги Никита Бурмистров премьер-лига Россия происшествия Оренбург Алексей Померко Антон Заболотный Ибрагим Цаллагов Сочи Футбол

РПЛ перенесла матч 18-го тура чемпионата России «Сочи» – «Оренбург» на резервную дату.

«Российская Премьер-Лига сообщает, что в связи с форс-мажорными обстоятельствами (острая ротавирусная инфекция у большого количества футболистов и сотрудников ФК «Сочи»), обращением ФК «Сочи», поддержанным ФК «Оренбург», в соответствии с пунктом 6.3. Регламента РФПЛ, матч 18 тура «Сочи» – «Оренбург», запланированный на 1 декабря 2019 г., перенесен на резервную дату.

О дате и времени начала матча будет сообщено дополнительно. За новостями следите на сайте РПЛ», – говорится в заявлении лиги.

Заболели 10 полевых игроков «Сочи», включая Антона Заболотного, Никиту Бурмистрова, Ибрагима Цаллагова, Алексея Померко.

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