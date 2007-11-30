🤨 Центр «Э» задержал фанатов «Спартака», называвших Дзюбу кривоногим

Главное управление по противодействию экстремизму Министерства внутренних дел Российской Федерации, также известное как Центр «Э», задержало шестерых зрителей матча между молодежными командами и «Спартака» (2:0).

Как сообщает «Фонтанка», сотрудники правоохранительных органов следили за фанатами у стадиона «Смена», на котором проводилась встреча. Когда с трибун раздались крики «Дзюба вон, Дзюба кривоногий», шестерых совершеннолетних парней задержали и увезли на служебном автомобиле.

Ранее сообщалось, что полиция 45 минут не выпускала фанатов «Спартака» со стадиона после завершения матча.

Предположительно, задержанные Центром «Э» болельщики прибыли в Санкт-Петербург из Москвы.

Ранее фанаты скандировали нецензурные оскорбления в адрес Дзюбы на матчах Сан-Марино – Россия (0:5) и «Урал» – «Спартак» (0:0).

«Пусть кто-то лает и вякает, я спокойно делаю свое дело». Дзюба больше не молчит