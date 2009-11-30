«Ливерпуль» довел отрыв от «Сити» до 11 очков, от «Челси» – до 14

В 14-м туре АПЛ «Ливерпуль» обыграл «Брайтон» (2:1).

На 18-й и 24-й минутах за хозяев отличился защитник Вирджил ван Дейк, воспользовавшийся передачами защитника Трента Александера-Арнолда.

На 79-й минуте защитник гостей Льюис Данк отыграл один мяч.

Таким образом, «Ливерпуль» набрал 40 очков и оторвался от «Манчестер Сити» и «Лестера» на 11 баллов, от «Челси» – на 14. Однако «Лестер» имеет одну игру в запасе – завтра он примет «Эвертон».

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

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Статистика Премьер-лиги

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