«Ливерпуль» довел отрыв от «Сити» до 11 очков, от «Челси» – до 14

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Брайтон Вирджил ван Дейк Льюис Данк Трент Александер-Арнолд Футбол

В 14-м туре АПЛ «Ливерпуль» обыграл «Брайтон» (2:1).

На 18-й и 24-й минутах за хозяев отличился защитник Вирджил ван Дейк, воспользовавшийся передачами защитника Трента Александера-Арнолда.

На 79-й минуте защитник гостей Льюис Данк отыграл один мяч.

Таким образом, «Ливерпуль» набрал 40 очков и оторвался от «Манчестер Сити» и «Лестера» на 11 баллов, от «Челси» – на 14. Однако «Лестер» имеет одну игру в запасе – завтра он примет «Эвертон».

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ливерпуль – Брайтон 2:1 (2:0, 0:1)
Дата проведения
30 ноября, 18.00, «Энфилд»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 18 ван Дейк, 2:0 – 24 ван Дейк, 2:1 – 79 Данк.
ЛиверпульАлиссон, Александер-Арнолд, Робертсон, ван Дейк, Ловрен, Хендерсон, Вейналдум, Окслейд-Чемберлен (Адриан, 78), Мане, Фирмино (Ориги, 76), Салах (Лаллана, 69).
БрайтонРайан, Берн, Монтойя (Альсате, 69), Уэбстер, Данк, Стивенс, Биссума (Троссард, 69), Гросс, Проппер, Муй, Коннолли (Мопе, 76).
Удаление:
Алиссон (76).

Таблица Премьер-лиги

Статистика Премьер-лиги

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