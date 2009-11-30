«Ливерпуль» довел отрыв от «Сити» до 11 очков, от «Челси» – до 14

В 14-м туре АПЛ «Ливерпуль» обыграл «Брайтон» (2:1).
На 18-й и 24-й минутах за хозяев отличился защитник Вирджил ван Дейк, воспользовавшийся передачами защитника Трента Александера-Арнолда.
На 79-й минуте защитник гостей Льюис Данк отыграл один мяч.
Таким образом, «Ливерпуль» набрал 40 очков и оторвался от «Манчестер Сити» и «Лестера» на 11 баллов, от «Челси» – на 14. Однако «Лестер» имеет одну игру в запасе – завтра он примет «Эвертон».
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.
- Дата проведения
- 30 ноября, 18.00, «Энфилд»
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Ливерпуль –
Алиссон, Александер-Арнолд, Робертсон, ван Дейк, Ловрен, Хендерсон, Вейналдум, Окслейд-Чемберлен (Адриан, 78), Мане, Фирмино (Ориги, 76), Салах (Лаллана, 69).
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Брайтон –
Райан, Берн, Монтойя (Альсате, 69), Уэбстер, Данк, Стивенс, Биссума (Троссард, 69), Гросс, Проппер, Муй, Коннолли (Мопе, 76).
- Удаление:
- Алиссон (76).
Английский футбол – это не только топ-6. Тест для тех, кто правда знает АПЛ