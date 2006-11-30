Йоахим Лев: «Германия в группе смерти. Это нам награда за победу в отборе»

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Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев поделился мнением о результатах жеребьевки Евро-2020.

Германия сыграет в одной группе с Францией и Португалией. Еще одна команда определится после стыковых матчей.

«Это группа смерти. Матчи в Мюнхене станут настоящим праздником футбола. Ожидания очень велики.

Для нашей молодой команды это будет большое испытание, но мотивация очень велика. Это нам награда за победу в отборочной группе», – сказал Лев.

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