Болельщик, оскорблявший Дзюбу: «Кричали и фанаты «Зенита». За него никто не вписывается»

Один из болельщиков, оскорблявших форварда на матче Сан-Марино – Россия (0:5), рассказал об акции.

«Ну, как это назвать оскорблениями? Мы пришли на матч, кто-то один крикнул, второй поддержал. Потом были другие обычные болельщики, которые, в свою очередь, стали кричать: «Дзюба молодец!». Началась перекличка между ними. На матче это было как обычный угар.

Просто фанаты приехали в карликовый город, футбол никому не интересен, потому что результат уже изначально был понятен. И сам герой нашей передачи обещал семь голов забить, но, к сожалению, не забил. И вот ему ответили таким способом.

Это было огромное веселье на весь стадион. Болельщики не только «Спартака» принимали участие, были фанаты разных клубов. У Дзюбы такой бэкграунд, что за него никто не вписывается. Кричали ли с нами фанаты ? Конечно.

Потом начали придумывать другие песни. Непонятно, с чего это началось — щелчком из воздуха. Все поддержали, и я тоже, потому что было очень весело.

Я был в шоке от резонанса. Мне скидывали это в соцсети, говорили: «Что вы натворили?» Для меня это было шоком, я не ожидал, что такая ситуация получится из обычной шутки.

На стадионах происходят вещи гораздо хуже. Я думаю, из-за такого резонанса Дзюбе еще хуже будет. На волне хейта в его сторону подтянутся и другие болельщики, которые будут придумывать в виде угара. Я видел уже стихи про него.

Дзюба стал заложником этой ситуации. Говорят, что он жаловался президенту РПЛ. Но я не думаю, что 31-летний миллионер подойдет после игры и начнет жаловаться на шайку фанатов, которые сказали пару шуток в его адрес.

Ответ Дзюбы? Он правильно сказал, он не стал никого обзывать. Посмотрим, что будет после матча «Зенит» – . Одно слово со стороны Артема – и польется еще больше.

Я не жалею о произошедшем. Мы просто весело провели время в Сан-Марино, мы не ехали с целью сплотиться против Артема. Это был просто угар. Он же сам говорит, что любит поприкалываться. Вот такая была шутка», — сказал фанат.

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