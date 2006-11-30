Россия сыграет с Финляндией, Бельгией и Данией в группе Евро-2020

Определился последний соперник сборной России по групповому этапу .

Им стала национальная команда Финляндии. Помимо россиян и финнов, в группе B выступят сборные Бельгии и Дании, три команды-участницы группы были известны заранее.

Россияне проведут матчи с бельгийцами и финнами в Санкт-Петербурге, а с датчанами встретятся в Копенгагене.

Матч Россия – Бельгия состоится 13 июня. Игра Россия – Финляндия пройдет 17 июня. Матч Дания – Россия состоится 22 июня.

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