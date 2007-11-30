Глушаков лезгинкой отметил первый гол за «Ахмат» в РПЛ

Полузащитник Денис Глушаков забил первый гол за в РПЛ.

32-летний хавбек поразил ворота «Рубина» (1:1) на 31-й минуте. Забитый гол Глушаков отметил лезгинкой.

В летнее трансферное окно футболист перешел из «Спартака» в «Ахмат». В октябре Глушаков забил первые голы за грозненский клуб, сделав дубль в матче 1/8 финала Кубка России против «Луча» (5:1).