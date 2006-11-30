🥉 Йохауг выиграла гонку на 10 км классическим стилем на Кубке мира по лыжам, Непряева завоевала бронзу

30 ноября в финской Руке на первом этапе Кубка мира по лыжным гонкам прошла женская гонка на 10 км классическим стилем.

Победу одержала норвежка Тереза Йохауг. Россиянка Наталья Непряева завоевала бронзовую медаль.

Кубок мира по лыжным гонкам

1-й этап

Рука, Финляндия

Женщины

10 км, классический стиль

1. Тереза Йохауг (Норвегия) – 26.47,5

2. Криста Пярмякоски (Финляндия) – 30,1

3. Наталья Непряева (Россия) – 44,4

4. Сэди Бьорнсен (США) – 45,7

5. Катерина Разумова (Чехия) – 46,7

6. Рози Бреннан (США) – 57,9

7. Хайди Венг (Норвегия) – 58,0

8. Астрид Якобсен (Норвегия) – 59,6

11. Фрида Карлссон (Швеция) – 1.10,4

13. Джессика Диггинс (США) – 1.15,4

17. Шарлотте Калла (Швеция) – 1.22,6

20. Алиса Жамбалова (Россия) – 1.27,7

29. Яна Кирпиченко (Россия) – 1.48,1

30. Стина Нильссон (Швеция) – 1.51,4

31. Лидия Дуркина (Россия) – 2.00,3

36. Диана Головань (Россия) – 2.07,7

42. Анна Жеребятьева (Россия) – 2.12,2

46. Рагнхиль Хага (Норвегия) – 2.16,6

48. Екатерина Смирнова (Россия) – 2.19,5

51. Майя Далквист (Швеция) – 2.21,6

54. Ольга Царева (Россия) – 2.29,9