Гран-при Абу-Даби-2019. Грожан, Джовинацци, Райкконен, Расселл и Кубица выбыли после первого сегмента

В 16:00 на автодроме «Яс-Марина» стартовала квалификация к Гран-при Абу-Даби – заключительному этапу чемпионата мира «Формулы-1».

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Ферстаппен и Хэмилтон – фавориты последней гонки «Формулы-1»

Победу в квалификационном зачете досрочно обеспечил себе пилот «Феррари» Шарль Леклер – на его счету семь поул-позиций. Валттери Боттас из «Мерседеса» пять раз выигрывал квалификации, его напарник Льюис Хэмилтон – четыре. Себастьян Феттель («Феррари») и Макс Ферстаппен («Ред Булл») имеют в своем активе по два поула.

Яс-Марина, Абу-Даби

30 ноября 2019 года

Квалификация

Топ-10

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)

2. Алекс Албон («Ред Булл»)

3. Валттери Боттас («Мерседес»)

4. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

5. Шарль Леклер («Феррари»)

6. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт»)

7. Себастьян Феттель («Феррари»)

8. Даниэль Риккардо («Рено»)

9. Пьер Гасли («Торо россо»)

10. Карлос Сайнс-младший («Макларен»)

Выбыли после первого сегмента:

16. Ромен Грожан («Хаас»)

17. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео»)

18. Кими Райкконен («Альфа Ромео»)

19. Джордж Расселл («Уильямс»)

20. Роберт Кубица («Уильямс»)

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