Овечкин установил новый рекорд НХЛ по количеству хет-триков для игроков из Европы – 24

Капитан «Вашингтона» сделал хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Детройта» (5:2).

Он стал для него 24-м в карьере. Таким образом, россиянин установил новый рекорд НХЛ по количеству хет-триков для европейских игроков – 24. Ранее он повторил достижение (23 хет-трика).

В общем зачете лиги Овечкин вышел на единоличное 10-е место. На 9-м месте идет Сай Деннени (25 хет-триков).

Рекордсменом НХЛ является Уэйн Гретцки (50), на втором месте Марио Лемье (40), на третьем – Майк Босси (39).

Овечкин сделал хет-трик в матче с «Детройтом» и вышел на 2-е место в гонке снайперов с 20 голами