Овечкин установил новый рекорд НХЛ по количеству хет-триков для игроков из Европы – 24

Теги Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Яри Курри Хоккей

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин сделал хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Детройта» (5:2). 

Он стал для него 24-м в карьере. Таким образом, россиянин установил новый рекорд НХЛ по количеству хет-триков для европейских игроков – 24. Ранее он повторил достижение Яри Курри (23 хет-трика). 

В общем зачете лиги Овечкин вышел на единоличное 10-е место. На 9-м месте идет Сай Деннени (25 хет-триков). 

Рекордсменом НХЛ является Уэйн Гретцки (50), на втором месте Марио Лемье (40), на третьем – Майк Босси (39). 

Овечкин сделал хет-трик в матче с «Детройтом» и вышел на 2-е место в гонке снайперов с 20 голами

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