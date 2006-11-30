Кубок мира. Воронина и Елисеев представят Россию в сингл-миксте

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30 ноября в шведском Эстерсунде на первом этапе Кубка мира по биатлону пройдет состоится сингл-микст. Россию представят Тамара Воронина и Матвей Елисеев.

Кубок мира по биатлону

1-й этап 

Эстерсунд, Швеция 

Сингл-микст 

Начало – 15.10 по московскому времени. Прямые трансляции – на «Матч ТВ» и «Евроспорте». 

Старт-лист 

1. Марте Ульсбю-Ройселанн – Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия)

2. Лиза Тереза Хаузер – Юлиан Эберхард (Австрия)

3. Федерика Санфилиппо – Томас Бормолини (Италия)

4. Жюлия Симон – Симон Дестье (Франция)

5. Анастасия Меркушина – Артем Тищенко (Украина)

6. Ханна Оберг – Себастьян Самуэльссон (Швеция)

7. Франциска Пройс – Эрик Лессер (Германия)

8. Тамара Воронина – Матвей Елисеев (Россия) 

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