Кубок мира. Воронина и Елисеев представят Россию в сингл-миксте

30 ноября в шведском Эстерсунде на первом этапе Кубка мира по биатлону пройдет состоится сингл-микст. Россию представят Тамара Воронина и Матвей Елисеев.
Кубок мира по биатлону
1-й этап
Эстерсунд, Швеция
Сингл-микст
Начало – 15.10 по московскому времени. Прямые трансляции – на «Матч ТВ» и «Евроспорте».
Старт-лист
1. Марте Ульсбю-Ройселанн – Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия)
2. Лиза Тереза Хаузер – Юлиан Эберхард (Австрия)
3. Федерика Санфилиппо – Томас Бормолини (Италия)
4. Жюлия Симон – Симон Дестье (Франция)
5. Анастасия Меркушина – Артем Тищенко (Украина)
6. Ханна Оберг – Себастьян Самуэльссон (Швеция)
7. Франциска Пройс – Эрик Лессер (Германия)
8. Тамара Воронина – Матвей Елисеев (Россия)