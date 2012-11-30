😖 «Ростов» и «Урал» сыграли 0:0. Дончане не побеждают с 26 октября, уральцы – с 19 октября

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В 18-м туре РПЛ «Ростов» и «Урал» сыграли вничью (0:0).

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Команды продлили свои безвыигрышные серии. Дончане не побеждают с 26 октября, уральцы – с 19 октября. «Ростов» не выигрывает на протяжении 5 официальных матчей подряд, екатеринбургская команда – на протяжении 6.

Ростов – Урал 0:0 (0:0, 0:0)
Дата проведения
30 ноября, 16.30, «Ростов-Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика
РостовБабурин, Чернов, Козлов, Чистяков (Логашов, 18), Хаджикадунич, Попов, Норманн, Байрамян (Саплинов, 65), Зайнутдинов, Ионов (Долгов, 82), Шомуродов.
УралГодзюр, Поляков, Ароян, Меркулов, Кулаков, Кухарчик, Бикфалви, Аугустыняк, Эль-Кабир (Погребняк, 55), Фидлер (Егорычев, 71), Ильин.
Предупреждения:
Козлов (41), Логашов (62), Фидлер (67), Поляков (70), Егорычев (84), Ильин (90).

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