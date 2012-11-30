😖 «Ростов» и «Урал» сыграли 0:0. Дончане не побеждают с 26 октября, уральцы – с 19 октября

В 18-м туре РПЛ и «Урал» сыграли вничью (0:0).

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Команды продлили свои безвыигрышные серии. Дончане не побеждают с 26 октября, уральцы – с 19 октября. «Ростов» не выигрывает на протяжении 5 официальных матчей подряд, екатеринбургская команда – на протяжении 6.

Таблица РПЛ

Статистика РПЛ