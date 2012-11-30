😖 «Ростов» и «Урал» сыграли 0:0. Дончане не побеждают с 26 октября, уральцы – с 19 октября

В 18-м туре РПЛ «Ростов» и «Урал» сыграли вничью (0:0).
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Команды продлили свои безвыигрышные серии. Дончане не побеждают с 26 октября, уральцы – с 19 октября. «Ростов» не выигрывает на протяжении 5 официальных матчей подряд, екатеринбургская команда – на протяжении 6.
- Дата проведения
- 30 ноября, 16.30, «Ростов-Арена»
-
Ростов –
Бабурин, Чернов, Козлов, Чистяков (Логашов, 18), Хаджикадунич, Попов, Норманн, Байрамян (Саплинов, 65), Зайнутдинов, Ионов (Долгов, 82), Шомуродов.
-
Урал –
Годзюр, Поляков, Ароян, Меркулов, Кулаков, Кухарчик, Бикфалви, Аугустыняк, Эль-Кабир (Погребняк, 55), Фидлер (Егорычев, 71), Ильин.