Кубок мира. Юрлова, Миронова, Малышко и Логинов пробегут смешанную эстафету

30 ноября в Эстерсунде на первом этапе Кубка мира по биатлону пройдет смешанная эстафета. За Россию побегут Екатерина Юрлова, Светлана Миронова, Дмитрий Малышко и Александр Логинов.

мира по биатлону

1-й этап

Эстерсунд, Швеция

Смешанная эстафета

Начало – 17.00 по московскому времени. Прямые трансляции – на «Матч ТВ» и «Евроспорте».

Старт-лист

1. Франция (Селия Эмонье, Анаис Бескон, Кентен Фильон-Майе, )

2. Норвегия (Ингрид Ланмарк Тандревольд, Тириль Экхофф, , Йоханнес Бо)

3. Германия (Каролин Хорхлер, Дениз Херманн, , Бенедикт Долль)

4. Швейцария (Селина Гаспарин, Лена Хекки, Беньямин Вегер, Жереми Финелю)

5. Италия (Лиза Виттоцци, , Лукас Хофер, Доминик Виндиш)

6. Швеция (Линн Перссон, Муна Брурссон, Йеспер Нелин, Мартин Понсилуома)

7. Чехия (Ева Пускарчикова, Маркета Давидова, Ондржей Моравец, Михал Крчмарж)

8. Украина (Вита Семеренко, Дарья Блашко, Артем Прима, Тарас Лесюк

9. Россия (Екатерина Юрлова, Светлана Миронова, Дмитрий Малышко, Александр Логинов)...

11. Австрия (Юлия Швайгер, Катарина Иннерхофер, Феликс Лейтнер, Доминик Ландертингер)...

17. Финляндия (Мари Эдер, Кайса Мякяряйнен, Теро Сеппяля, Олли Хииденсало)