Лыжные гонки. Кубок мира. Устюгов, Большунов, Клэбо, Сундбю, Нисканен пробегут гонку на 15 км «классикой»

30 ноября в финской Руке на первом этапе Кубка мира по лыжным гонкам пройдет мужская гонка на 15 км классическим стилем.

Кубок мира по лыжным гонкам

1-й этап

Рука, Финляндия

Мужчины

15 км, классический стиль

Начало – 13.30 по московскому времени. Трансляция – на телеканале «Евроспорт».

Старт-лист

7. Артем Мальцев (Россия)

8. Федерико Пеллегрино (Италия)...

12. Илья Порошкин (Россия)...

20. Иван Якимушкин (Россия)...

23. Синдре Бьорнестад Скар (Норвегия)...

28. Эндрю Масгрэйв (Великобритания)

29. Морис Манифика (Франция)

30. Андрей Мельниченко (Россия)...

32. Дарио Колонья (Швейцария)

33. Ханс Кристер Холунн (Норвегия)

34. Сергей Устюгов (Россия)

35. Андрей Ларьков (Россия)

36. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия)

38. Дидрик Тонсет (Норвегия)

39. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия)

40. Шюр Рете (Норвегия)...

42. Йоханнес Клэбо (Норвегия)...

44. Пол Гульберг (Норвегия)...

48. Эмиль Иверсен (Норвегия)...

62. Калле Халварссон (Швеция)...

66 Ииво Нисканен (Финляндия)...

68. Илья Семиков (Россия)...

70. Александр Большунов (Россия)...

73. Глеб Ретивых (Россия)