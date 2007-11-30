«Витесс» принял отставку Слуцкого. Березуцкие и Яровинский уходят вместе с ним

Леонид Слуцкий покинул пост главного тренера .

Российский специалист вчера объявил о своем уходе после матча с «Херенвеном» (2:3). Это было пятое подряд поражение команды в чемпионате Голландии.

Сегодня клуб из Арнема принял отставку Слуцкого. Вместе с ним «Витесс» покидают его помощники – Олег Яровинский, Василий и Алексей Березуцкие.

поблагодарил россиян за их преданность клубу и пожелал им всего наилучшего в будущем.

Слуцкий попрощался с Голландией в интервью после матча 😔 «Витесс» выигрывал 2:0, но затем пропустил три

Прошлым летом Слуцкий продал этого игрока. Вчера он забил «Витессу»