«Витесс» принял отставку Слуцкого. Березуцкие и Яровинский уходят вместе с ним

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Леонид Слуцкий покинул пост главного тренера «Витесса».

Российский специалист вчера объявил о своем уходе после матча с «Херенвеном» (2:3). Это было пятое подряд поражение команды в чемпионате Голландии.

Сегодня клуб из Арнема принял отставку Слуцкого. Вместе с ним «Витесс» покидают его помощники – Олег Яровинский, Василий и Алексей Березуцкие.

«Витесс» поблагодарил россиян за их преданность клубу и пожелал им всего наилучшего в будущем.

Слуцкий попрощался с Голландией в интервью после матча 😔 «Витесс» выигрывал 2:0, но затем пропустил три

Прошлым летом Слуцкий продал этого игрока. Вчера он забил «Витессу»

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