Карпин подтвердил, что «Ростов» начал выплачивать долги игрокам

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после матча с «Уралом» (0:0) подтвердил информацию о том, что клуб начал выплачивать долги игрокам.
– Сегодня в прессе появилась информация, что в «Ростове» начали выплачивать долги. Насколько эта информация соответствует действительности?
– Правда, да, – сказал Карпин.
Ранее в ноябре тренер сообщал, что долги перед командой по зарплате составляют три месяца.
Карпин о финансовых проблемах: «Они могут убить «Ростов». После вице-губернатора Гуськова остались миллиардные долги»