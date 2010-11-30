Карпин подтвердил, что «Ростов» начал выплачивать долги игрокам

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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после матча с «Уралом» (0:0) подтвердил информацию о том, что клуб начал выплачивать долги игрокам.

– Сегодня в прессе появилась информация, что в «Ростове» начали выплачивать долги. Насколько эта информация соответствует действительности?

– Правда, да, – сказал Карпин.

Ранее в ноябре тренер сообщал, что долги перед командой по зарплате составляют три месяца.

Карпин о финансовых проблемах: «Они могут убить «Ростов». После вице-губернатора Гуськова остались миллиардные долги»

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