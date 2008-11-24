Победа «Тоттенхэма» с Моуринью, поражение россиян в Кубке Дэвиса, 10-й гол Дзюбы, слова Карпина о судьях, группа Тутберидзе в Финале Гран-при, лидерство «Реала» и «Барсы» и другие новости утра

1. «Тоттенхэм» выиграл первый матч с Моуринью во главе – 3:2 против «Вест Хэма»! Вечером субботы «Ман Сити» взял верх над «Челси» при рекордно низком проценте владения для команд Гвардиолы. Чуть ранее «Лестер» нанес поражение «Брайтону», «Ливерпуль» обыграл «Пэлас». «Красные» уверенно лидируют в чемпионате.

А вот кризис «Арсенала» все более заметен. Кажись, проблема была не в Венгере 🤔 Возможно, вскоре «пушкарям» будет забивать и Чалов, которого может купить «Челси».

2. В РПЛ «Зенит» победил «Рубин», «Оренбург» уступил «Ахмату». Дзюба теперь делит лидерство среди бомбардиров, он сравнялся с Шомуродовым и Соболевым, забив 10-й гол в чемпионате.

«Ростов» проиграл «Динамо» в Москве. Там было особенно жарко! «Динамо» победило за счет двух голов Филиппа с пенальти, а Ионов мог принести «Ростову» ничью, но не реализовал одиннадцатиметровый на 99-й минуте. Претензии к судьям есть буквально в каждом матче тура, об этом красочно расскажут главные цитаты субботы, они внизу дайджеста 👇

3. В Ла Лиге «Реал Мадрид» одолел «Реал Сосьедад», «Барселона» победила «Леганес», «Атлетико» сыграл вничью с «Гранадой», «Валенсия» уступила «Бетису». «Бланкос» и «блауграна» делят лидерство.

4. «Фламенго» выиграл Кубок Либертадорес, победив «Ривер» благодаря мячам, забитым на 89-й и 92-й минутах Габриэлом. Тем, которого сперва прозвали Габиголом, а затем смеялись, что он не Габигол. Теперь снова Габигол 👏

5. В 1/2 финала Кубка Дэвиса Россия на решающем тай-брейке парного матча уступила Канаде, Испания победила Британию. При этом Лопес стал рекордсменом по поражениям за карьеру, проиграв в 445-й раз.

6. Фигуристка Косторная выиграла Гран-при Японии, Загитова заняла 3-е место. Еще более интересно, что сразу четыре россиянки из группы Тутберидзе вышли в финал этой турнирной серии. Помимо Загитовой и Косторной, там выступят Трусова и Щербакова.

7. Комитет по соответствию WADA рекомендовал лишить РУСАДА статуса. Исполком рассмотрит ситуацию 9 декабря. Параллельно с этим Шляхтин подал в отставку с поста президента Всероссийской федерации легкой атлетики. Допинговый шлейф у российского спорта длиннее, чем нос Пиноккио 🤥

8. В НХЛ «Вашингтон» по буллитам уступил «Ванкуверу», «Тампа» забросила 6 шайб «Анахайму», «Торонто» нанес поражение «Колорадо». В этот игровой день забивали Кучеров, Панарин, Бучневич, Прохоркин, Свечников, Костин и даже Ничушкин! Ничушкин!!! Валерий прервал безголевую серию из 91 матча 😌

9. В НБА «Лейкерс» победили «Мемфис» с разницей в очко, «Филадельфия» разгромила «Майами». Кстати, в Ассоциации возможны кардинальные перемены по части календаря, об этом стоит узнать всем.

10. Менеджер Хабиба сообщил, что бой с Мэйвезером планировался на январь 2020-го в Саудовской Аравии.

11. Бокс. Чемпион WBC в тяжелом весе Деонтей Уайлдер нокаутировал в матче-реванше Луиса Ортиса. Другие результаты – здесь.

Далее цитаты.

Роман Ротенберг о подготовке хоккеистов: «Красная машина» – самая передовая программа, в других странах аналогов нет»

Сергей Семак: «Дзюба доказал, что он один из лучших игроков сборной и чемпионата»

Александр Медведев об игре с «Рубином»: «Даже если оба гола команд были из офсайдов, все равно «Зенит» бы победил. ВАР нужен повсеместно»

Владимир Федотов о проигрыше «Ахмату»: «Ребята со свистком опять вышли на первый план. Вопросы к ним есть у большей части страны»

Валерий Карпин: «У «Динамо» один фол за весь тайм! Какие-то комментарии еще нужны?»

Снова Карпин, но конкретно о 2-м пенальти в ворота «Ростова»: «Это смех. Смеялись даже игроки «Динамо»

И Егор Бабурин: «Почему Шунину можно выходить из ворот при пенальти, а мне в игре с «Зенитом» нет?»

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