Вратарь «Ростова» подвел итоги матча 17-го тура РПЛ с «Динамо» (1:2).

«Четвертый гол в матче с : мне бьет Дзюба – я ловлю. Аверьянов (помощник главного судьи на матче «Зенит» – «Ростов» – прим. Sports.ru) уверенно говорит, что я вышел.

Вот Антон Шунин выходит – это что? Это не то же самое? Наверное, это то же самое, только сегодня был решающий момент.

Почему я не должен был отбить тот пенальти с «Зенитом», а Шунину можно было? Мне били два пенальти сегодня, и Казарцев (главный судья на матче – «Ростов» – прим. Sports.ru) все время говорил, что надо стоять на линии. Зачем тогда VAR, зачем Карасев (запасной судья на матче «Динамо» – «Ростов» – прим. Sports.ru)?

Когда игрок бьет пенальти по вратарю, а он сокращает дистанцию с одиннадцати до девяти метров, то все правильно, если его не засчитают.

Мы зашли в раздевалку, посмотрели второй пенальти. Норманн там бил головой, он не касался тела. Судья ставит «точку» – это просто смешно.

Сегодня мы не заслужили поражение. Мы владели мячом, и они тоже. Да, первый пенальти был. Было тяжелое поле, были неточные передачи, но мы не заслуживали проигрыша.

Мы замерзли, пока ждали второй пенальти. Всегда, когда игрок бьет второй пенальти в матче, тяжело вратарю взять мяч.

Валерий Георгиевич [Карпин] сказал, что мы молодцы», – отметил Бабурин.

Главным арбитром встречи был Василий Казарцев.

Шунин на 99-й минуте взял пенальти от Ионова, и «Динамо» удержало победу над «Ростовом»

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