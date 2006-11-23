Медведев об игре с «Рубином»: «Даже если оба гола команд были из офсайдов, все равно «Зенит» бы победил. ВАР нужен повсеместно»

Генеральный директор Александр Медведев поделился мыслями после победы в матче 17-го тура РПЛ над (2:1).

«Погода не самая футбольная, состояние поля по мере игры ухудшалось – непросто играть в таких условиях, поле было не жесткое, а мягкое. «Рубин» проявил свои лучшие качества, играл активно и прессинговал. Быстрый гол «Зениту», конечно же, пошел на пользу.

Во втором тайме у «Зенита» был ряд неиспользованных моментов, потом прозвучало два тревожных звонка, с третьего соперник забил. У нас на матче не было ВАР, но есть мнение, что в игре были спорные моменты – надо смотреть со всех позиций, но даже если оба гола команд были из офсайдов, все равно победа должна быть на стороне «Зенита».

Повсеместное использование ВАР – это очень важно, чтобы в таких пограничных ситуациях можно было прибегнуть к телеметрии. Мы последовательно поддерживаем такую позицию.

После перерыва на матчи сборных игроки иногда приезжают в клуб за два дня до матча, после долгих перелетов идет акклиматизация, они перебираются из тепла в холод. Это очень важная победа, тем более над таким непростым соперником, который не «ставил автобус», а играл в футбол», – сказал Медведев.