НБА обсуждает кардинальные изменения в календаре. Они могут вступить в силу с 2021 года

, профсоюз игроков лиги, а также телевизионные партнеры обсуждают кардинальные изменения в календаре, которые могут вступить в силу с сезона-2021/22.

Изменения предполагают перераспределение для четырех команд, которые попадут в финалы конференций, мини-турнир по ходу сезона с участием 30 клубов, а также турнир после завершения «регулярки», в котором разыгрывались бы несколько мест в плей-офф.

Предполагается, что количество матчей регулярного чемпионата сократится минимум до 78.

Перестановка клубов в финалах конференций на основе их результатов в «регулярке» теоретически может привести к финальной серии с участием двух лучших команд сезона. В женской НБА распределение участников плей-фф в последние годы проходит без привязки к конференциям.

Дополнительная борьба за плей-офф предполагает два турнира по четыре участника. Седьмая команда «регулярки» примет восьмую – победитель займет итоговую седьмую строчку. Девятая команда примет десятую. Победитель этой пары сыграет с проигравшим в паре «7 против 8» в борьбе за итоговую восьмую позицию.

Лига планирует провести голосование по возможным изменениям на Совете управляющих в апреле.

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