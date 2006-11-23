😵 «Динамо» победило «Ростов» за счет двух голов Филиппа с пенальти – 2:1. Ионов не реализовал одиннадцатиметровый на 99-й минуте

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В 17-м туре РПЛ «Ростов» потерпел поражение от «Динамо» (1:2).

Московская команда забила оба гола с пенальти. «Ростов» мог сравнять счет с одиннадцатиметрового на 99-й минуте, но вратарь Антон Шунин остановил мяч после удара полузащитника Алексея Ионова с точки.

На Sports.ru можно было посмотреть матч в прямом эфире. Также доступна текстовая онлайн-трансляция.

Динамо – Ростов 2:1 (1:1, 1:0)
Дата проведения
23 ноября, 16.30, «ВТБ-Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – 13 Попов, 1:1 – 33, пенальти Филипп, 2:1 – 90, пенальти Филипп.
ДинамоШунин, Морозов, Рыков, Евгеньев (Шуньич, 72), Плиев (Паршивлюк, 38), Шиманьски, Нойштедтер, Юсупов, Рауш, Филипп, Игбоун (Н`Жи, 81).
РостовБабурин, Козлов, Чистяков, Хаджикадунич, Чернов, Попов, Норманн, Глебов (Зайнутдинов, 59), Ионов, Шомуродов, Байрамян (Долгов, 90).
Предупреждения:
Хаджикадунич (2), Шиманьски (60), Нойштедтер (90), Паршивлюк (90).

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