😵 «Динамо» победило «Ростов» за счет двух голов Филиппа с пенальти – 2:1. Ионов не реализовал одиннадцатиметровый на 99-й минуте

В 17-м туре РПЛ «Ростов» потерпел поражение от «Динамо» (1:2).

Московская команда забила оба гола с пенальти. «Ростов» мог сравнять счет с одиннадцатиметрового на 99-й минуте, но вратарь Антон Шунин остановил мяч после удара полузащитника Алексея Ионова с точки.

На Sports.ru можно было посмотреть матч в прямом эфире. Также доступна текстовая онлайн-трансляция.

Таблица РПЛ

Статистика РПЛ

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