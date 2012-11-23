Гран-при Японии. Косторная, Загитова, Кихира и Самодурова выйдут на лед с произвольными программами

Сегодня на Гран-при Японии по фигурному катанию женщины выйдут на лед с произвольными программами. После короткой лидирует россиянка Алена Косторная, Алина Загитова – 4-я, Софья Самодурова – 7-я.
Гран-при по фигурному катанию
6-й этап
NHK Trophy
Саппоро, Япония
Женщины
Произвольная программа
Начало – 10.50 по московскому времени, трансляция – Первый канал (сайт), с 11.15 – Первый канал (ТВ)
Первая разминка
1. Кайлани Крейн (Австралия)
2. Мэ Беренис Мейте (Франция)
3. Меган Вессенберг (США)
4. Софья Самодурова (Россия) – 11.21
5. Юхана Йокои (Япония)
6. Старр Эндрюс (США)
Вторая разминка
7. Мако Ямашита (Япония)
8. Алина Загитова (Россия) – 12.00
9. Лим Ын Су (Южная Корея)
10. Рика Кихира (Япония)
11. Алена Косторная (Россия) – 12.24
12. Карен Чен (США)
Положение после короткой программы
1. Алена Косторная (Россия) – 85,04
2. Рика Кихира (Япония) – 79,89
3. Карен Чен (США) – 67,21
4. Алина Загитова (Россия) – 66,84
5. Мако Ямашита (Япония) – 65,70
6. Лим Ын Су (Южная Корея) – 65,28
7. Софья Самодурова (Россия) – 63,85
8. Юхана Йокои (Япония) – 62,67
9. Старр Эндрюс (США) – 58,92
10. Кайлани Крейн (Австралия) – 55,82
11. Мэ Беренис Мейте (Франция) – 49,77
12. Меган Вессенберг (США) – 44,78