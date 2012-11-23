Гран-при Японии. Косторная, Загитова, Кихира и Самодурова выйдут на лед с произвольными программами

Сегодня на Гран-при Японии по фигурному катанию женщины выйдут на лед с произвольными программами. После короткой лидирует россиянка Алена Косторная, – 4-я, Софья Самодурова – 7-я.

Гран-при по фигурному катанию

6-й этап

NHK Trophy

Саппоро, Япония

Женщины

Произвольная программа

Начало – 10.50 по московскому времени, трансляция – Первый канал (сайт), с 11.15 – Первый канал (ТВ)

Первая разминка

1. Кайлани Крейн (Австралия)

2. Мэ Беренис Мейте (Франция)

3. Меган Вессенберг (США)

4. (Россия) – 11.21

5. Юхана Йокои (Япония)

6. Старр Эндрюс (США)

Вторая разминка

7. Мако Ямашита (Япония)

8. Алина Загитова (Россия) – 12.00

9. Лим Ын Су (Южная Корея)

10. Рика Кихира (Япония)

11. (Россия) – 12.24

12. Карен Чен (США)

Положение после короткой программы

1. Алена Косторная (Россия) – 85,04

2. Рика Кихира (Япония) – 79,89

3. Карен Чен (США) – 67,21

4. Алина Загитова (Россия) – 66,84

5. Мако Ямашита (Япония) – 65,70

6. Лим Ын Су (Южная Корея) – 65,28

7. Софья Самодурова (Россия) – 63,85

8. Юхана Йокои (Япония) – 62,67

9. Старр Эндрюс (США) – 58,92

10. Кайлани Крейн (Австралия) – 55,82

11. Мэ Беренис Мейте (Франция) – 49,77

12. Меган Вессенберг (США) – 44,78