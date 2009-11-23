Карпин о 2-м пенальти в ворота «Ростова»: «Это смех. Смеялись даже игроки «Динамо»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал назначение 2-го пенальти в ворота команды в матче 17-го тура РПЛ против (1:2).

На матче работала бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым.

«В первом тайме создали намного больше моментов, во втором в атаке были не так активны, а вот в обороне почти не давали ничего создать, не помню каких-то спасений. В целом хорошо сыграли, ни к кому претензий нет.

Не хочу комментировать судейство, потому что это смешно комментировать. Сейчас в раздевалке показали момент со вторым пенальти «Динамо» — это смех. Смеялись даже футболисты «Динамо», — сказал Карпин.

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