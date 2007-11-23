Менеджер Хабиба сообщил, что бой с Мэйвезером планировался на январь 2020-го в Саудовской Аравии

Али Абдель-Азиз, менеджер чемпиона легком весе Хабиба Нурмагомедова, рассказал, что бой его подопечного с экс-чемпионом мира по боксу планировался на январь 2020-го в Саудовской Аравии.

Абдель-Азиз выложил постер с датой боя, а также рассказал о планах на встречу.

«Изначально планировал так, но большой папаша спорта убедил Флойда ненадолго это скрыть. Трое из нас знают, что на самом деле произошло. Но, честно говоря, я рад видеть Уайта вместе с Мэйвезером.

Он, наконец, получил хорошего промоутера для своих боев. Оставляя в стороне весь треп, нужно признать, что Флойд – величайший боксер эпохи по моему мнению. А Дэйна Уайт – величайший промоутер в истории. Вместе они могут свершить великие дела.

Очень уважаю обоих, но Хабиб надерет задницу Флойду в любой день недели», – написал Абдель-Азиз.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ali (@aliabdelaziz000) 22 Ноя 2019 в 11:54 PST

Ранее Нурмагомедов и Мэйвезер высказывали заинтересованность провести бой по правилам бокса.

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