Лопес стал рекордсменом по поражениям за карьеру, проиграв 445 раз

62-я ракетка мира Фелисиано Лопес в первом матче полуфинала Кубка Дэвиса проиграл Кайлу Эдмунду (3:6, 6:7) и потерпел 445-е поражение в карьере. По этому показателю Лопес превзошел рекорд профессионально тенниса, принадлежащий Фабрису Санторо.

🇬🇧🆚🇪🇸 #GBRESP Edmund derrotó a Feliciano López en el primer partido y Gran Bretaña tomó ventaja sobre España. #DavisCupMadridFinals pic.twitter.com/vOvsSMpPp3 — Copa Davis (@CopaDavis) November 23, 2019

В этом сезоне 38-летний испанец сделал чемпионский дубль на турнире в лондонском Queen’s Club и сыграл в третьем круге US Open. За карьеру он выиграл семь титулов ATP в одиночном разряде.

30-летние топ-теннисисты теперь норма. В игре столько денег, что уходить нет смысла и необходимости