Лопес стал рекордсменом по поражениям за карьеру, проиграв 445 раз

Теги Фелисиано Лопес сборная Испании Кубок Дэвиса сборная Великобритании ITF Кайл Эдмунд Теннис

62-я ракетка мира Фелисиано Лопес в первом матче полуфинала Кубка Дэвиса проиграл Кайлу Эдмунду (3:6, 6:7) и потерпел 445-е поражение в карьере. По этому показателю Лопес превзошел рекорд профессионально тенниса, принадлежащий Фабрису Санторо.

В этом сезоне 38-летний испанец сделал чемпионский дубль на турнире в лондонском Queen’s Club и сыграл в третьем круге US Open. За карьеру он выиграл семь титулов ATP в одиночном разряде. 

30-летние топ-теннисисты теперь норма. В игре столько денег, что уходить нет смысла и необходимости

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