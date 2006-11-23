📺 Кубок Либертадорес. Финал. «Фламенго» играет с «Ривер Плейт». Видеотрансляция

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Сегодня в финале Кубка Либертадорес «Фламенго» играет с «Ривер Плейт».

На Sports.ru можно посмотреть матч в прямом эфире.

Кубок Либертадорес

Финал

Фламенго Бразилия – Ривер Плейт Аргентина 2:1 (второй тайм)
Дата проведения
23 ноября, 23.00, «Монументаль»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 14 Борре, 1:1 – 89 Габриэл Барбоза, 2:1 – 90 Габриэл Барбоза.
ФламенгоДиего Алвес, Родриго Кайо, Мари, Рафинья, Филипе Луис, де Арраскаэта (Пирис, 90), Эвертон Рибейро, Арао (Витиньо, 86), Жерсон (Диего, 66), Габриэл Барбоза, Бруно Энрике.
Ривер ПлейтАрмани, Пинола, Каско (Диас, 77), Монтиель, Паласиос, Мартинес, Перес, Фернандес (Альварес, 69), де ла Крус, Борре (Пратто, 75), Суарес.
Предупреждения:
Каско (30), Суарес (45), Мари (54), Перес (71), Рафинья (80), Габриэл Барбоза (90).
Удаления:
Паласиос (90), Габриэл Барбоза (90).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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