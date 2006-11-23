📺 Кубок Либертадорес. Финал. «Фламенго» играет с «Ривер Плейт». Видеотрансляция

Сегодня в финале Кубка Либертадорес «Фламенго» играет с «Ривер Плейт».
На Sports.ru можно посмотреть матч в прямом эфире.
Кубок Либертадорес
Финал
- Дата проведения
- 23 ноября, 23.00, «Монументаль»
- Голы:
- 0:1 – 14 Борре, 1:1 – 89 Габриэл Барбоза, 2:1 – 90 Габриэл Барбоза.
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Фламенго –
Диего Алвес, Родриго Кайо, Мари, Рафинья, Филипе Луис, де Арраскаэта (Пирис, 90), Эвертон Рибейро, Арао (Витиньо, 86), Жерсон (Диего, 66), Габриэл Барбоза, Бруно Энрике.
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Ривер Плейт –
Армани, Пинола, Каско (Диас, 77), Монтиель, Паласиос, Мартинес, Перес, Фернандес (Альварес, 69), де ла Крус, Борре (Пратто, 75), Суарес.
- Удаления:
- Паласиос (90), Габриэл Барбоза (90).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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