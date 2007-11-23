Кубок Дэвиса. 1/2 финала. Россия в 12:30 мск сыграет с Канадой

В Мадриде проходит первый финальный турнир Кубка Дэвиса нового формата.

В полуфинале сборная России сыграет с Канадой. Матч начнется в 12:30 по Москве.

За Россию все матчи проводили Андрей Рублев и Карен Хачанов, за Канаду – Вашек Поспишил и Денис Шаповалов. Но официальные составы на полуфинал объявят за час до начала встречи.

Во втором полуфинале Испания встретится с Великобританией.

Davis Cup by Rakuten Finals

Мадрид, Испания

18 – 24 ноября 2019

Крытые корты, хард

Полуфинал

Россия – Канада

Испания – Великобритания

Новый Кубок Дэвиса от Жерара Пике – безобразие. Матчи идут до 4 утра, трибуны – полупустые, организация – около ноля