Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов после матча 17-го тура Премьер-лиги с (1:2) снова остался недоволен работой судей.

Встречу в Оренбурге обслуживал .

– Насколько я понимаю, у вас опять есть определенные вопросы к судейству?

– Ну, я думаю, что не только у меня. У вас они тоже есть, да? И у большей части населения нашей прекрасной страны тоже есть вопросы.

Единственное, знаете, обидно, что не смогли сегодня подарить болельщикам победу. Но на первый план опять, как вы сказали, вышли ребята со свистком, которые все делали для того...

И, наверное, самый главный показатель: у нас болельщик очень терпеливый, очень понимающий футбол, и то, что они скандировали, это определение качества работы арбитра. Это одна песня.

Хочется извиниться перед болельщиками за очередное унижение. Они приходят смотреть футбол, мы пытаемся, без остатка отдаемся и на футбольном поле показываем, что умеем, но что еще к этому добавить?

И впредь, и дальше мы будем доставать из себя все, чтобы радовать болельщиков прекрасной игрой, самоотдачей. Несмотря на поражение, мы все видели, что нас проводили аплодисментами, потому что парни сделали все и гораздо больше, чтобы уйти от поражения, – сказал тренер в эфире телеканала «Матч Премьер».

Соберите группы Евро-2020 и выиграйте билеты на матч «Реал» – «Атлетико»