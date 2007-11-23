Чемпионат Англии. «Ман Сити» против «Челси», «Ливерпуль» в гостях у «Кристал Пэлас»

В 13-м туре АПЛ «Манчестер Сити» примет «Челси», «Ливерпуль» сыграет на выезде с «Кристал Пэлас», «Лестер» – с «Брайтоном».
Завтра «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Шеффилдом», а завершится тур в понедельник матчем между «Астон Виллой» и «Ньюкаслом».
Чемпионат Англии
13-й тур
- Дата проведения
- 23 ноября, 15.30, «Олимпийский стадион»
- Дата проведения
- 23 ноября, 18.00, «Гудисон Парк»
- Дата проведения
- 23 ноября, 18.00, «Фалмер»
- Дата проведения
- 23 ноября, 18.00, «Эмирейтс»
- Дата проведения
- 23 ноября, 18.00, «Дин Корт»
- Дата проведения
- 23 ноября, 18.00, «Селхерст Парк»
- Дата проведения
- 23 ноября, 18.00, «Викарэдж Роуд»
- Дата проведения
- 23 ноября, 20.30, «Этихад Стэдиум»
- Дата проведения
- 24 ноября, 19.30, «Брэмелл Лэйн»
- Дата проведения
- 25 ноября, 23.00, «Вилла Парк»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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