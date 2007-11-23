Чемпионат Англии. «Ман Сити» против «Челси», «Ливерпуль» в гостях у «Кристал Пэлас»

В 13-м туре АПЛ «Манчестер Сити» примет «Челси», «Ливерпуль» сыграет на выезде с «Кристал Пэлас», «Лестер» – с «Брайтоном».

Завтра «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Шеффилдом», а завершится тур в понедельник матчем между «Астон Виллой» и «Ньюкаслом».

Чемпионат Англии

13-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Таблица Премьер-лиги

Статистика Премьер-лиги

Соберите группы Евро-2020 и выиграйте билеты на матч «Реал» – «Атлетико»