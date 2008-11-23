«Тоттенхэм» выиграл в первом матче Моуринью. Клуб не побеждал в АПЛ с сентября

В 13-м туре АПЛ «Тоттенхэм» в первом матче при Жозе Моуринью в гостях обыграл «Вест Хэм» (3:2).
Это первая победа «шпор» в АПЛ с 28 сентября, когда лондонцы дома взяли верх над «Саутгемптоном» (2:1).
Команда временно поднялась на 6-е место, набрав 17 очков, конкуренты свои матчи еще не играли.
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию игры.
- Дата проведения
- 23 ноября, 15.30, «Олимпийский стадион»
- Голы:
- 0:1 – 36 Сон Хын Мин, 0:2 – 43 Лукас Моура, 0:3 – 49 Кейн, 1:3 – 73 Антонио, 2:3 – 90 Огбонна.
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Вест Хэм –
Роберто, Крессуэлл, Огбонна, Диоп (Санчес, 64), Фредерикс, Нобл, Фелипе Андерсон (Антонио, 46), Райс, Снодграсс, Ярмоленко (Форнальс, 56), Аллер.
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Тоттенхэм –
Гассанига, Дэвис (Роуз, 75), Санчес, Орье, Алдервейрелд, Алли (Эриксен, 79), Уинкс, Лукас Моура (Сиссоко, 82), Дайер, Сон Хын Мин, Кейн.
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