«Тоттенхэм» выиграл в первом матче Моуринью. Клуб не побеждал в АПЛ с сентября

Теги Жозе Моуринью Вест Хэм премьер-лига Англия Тоттенхэм Футбол

В 13-м туре АПЛ «Тоттенхэм» в первом матче при Жозе Моуринью в гостях обыграл «Вест Хэм» (3:2).

Это первая победа «шпор» в АПЛ с 28 сентября, когда лондонцы дома взяли верх над «Саутгемптоном» (2:1).

Команда временно поднялась на 6-е место, набрав 17 очков, конкуренты свои матчи еще не играли. 

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию игры. 

Вест Хэм – Тоттенхэм 2:3 (0:2, 2:1)
Дата проведения
23 ноября, 15.30, «Олимпийский стадион»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – 36 Сон Хын Мин, 0:2 – 43 Лукас Моура, 0:3 – 49 Кейн, 1:3 – 73 Антонио, 2:3 – 90 Огбонна.
Вест ХэмРоберто, Крессуэлл, Огбонна, Диоп (Санчес, 64), Фредерикс, Нобл, Фелипе Андерсон (Антонио, 46), Райс, Снодграсс, Ярмоленко (Форнальс, 56), Аллер.
ТоттенхэмГассанига, Дэвис (Роуз, 75), Санчес, Орье, Алдервейрелд, Алли (Эриксен, 79), Уинкс, Лукас Моура (Сиссоко, 82), Дайер, Сон Хын Мин, Кейн.
Предупреждения:
Диоп (11), Фредерикс (39), Дэвис (70), Кейн (87), Снодграсс (87).

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