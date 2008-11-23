«Тоттенхэм» выиграл в первом матче Моуринью. Клуб не побеждал в АПЛ с сентября

В 13-м туре АПЛ «Тоттенхэм» в первом матче при Жозе Моуринью в гостях обыграл «Вест Хэм» (3:2).

Это первая победа «шпор» в АПЛ с 28 сентября, когда лондонцы дома взяли верх над «Саутгемптоном» (2:1).

Команда временно поднялась на 6-е место, набрав 17 очков, конкуренты свои матчи еще не играли.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию игры.

Таблица Премьер-лиги

Статистика Премьер-лиги

Соберите группы Евро-2020 и выиграйте билеты на матч «Реал» – «Атлетико»