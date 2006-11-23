Сергей Семак: «Дзюба доказал, что он один из лучших игроков сборной и чемпионата»

Главный тренер Сергей Семак подвел итоги матча 17-го тура РПЛ против (2:1), передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.

– Создали достаточное количество голевых моментов, реализовали лишь часть из них. Победу мы сегодня заслужили.

В непростых погодных условиях играли, ребята молодцы. Нашу команду с хорошей игрой и с победой.

– Первое: удивил ли «Рубин»? И второе: футбол ли это в такую погоду?

– Мы предполагали, что возможен вариант, при котором «Рубин» выйдет в пять защитников играть.

До матча говорили, как играть, в первой половине, на мой взгляд, неплохо получалось. Нужно было забить еще один, тогда бы игра была поспокойнее.

Что касается погодных условий – конечно, сложно ребятам. Особенно Барриосу, который облетел полмира, тренировался в Петербурге в одних условиях, играть в мороз – другие условия, до этого играть за сборную – третьи.

вышел сегодня и делом доказал, что является лучшим бомбардиром нашей команды и одним из лучших игроков сборной России и нашего чемпионата, – заявил тренер.

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