Форвард Артем Дзюба забил «Рубину» (2:1) в матче 17-го тура Премьер-лиги.

31-летний футболист сборной России забил 10-й гол в сезоне в РПЛ при 9 голевых пасах.

Дзюба теперь делит первое место в списке бомбардиров с Эльдором Шомуродовым ( ) и Александром Соболевым («Крылья Советов»), у которых по матчу в запасе.

Кроме того, Дзюба забил впервые за 5 матчей за клуб и сборную.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Неприятное в Сан-Марино: Дзюбу посылали на ###, после игры он не пошел к болельщикам

Соберите группы Евро-2020 и выиграйте билеты на матч «Реал» – «Атлетико»