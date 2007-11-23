Комитет по соответствию WADA рекомендовал лишить РУСАДА статуса. Исполком рассмотрит этот вопрос 9 декабря

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Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому организации признать РУСАДА не соответствующим антидопинговому кодексу.

Ранее WADA инициировало процесс рассмотрения статуса РУСАДА из-за несоответствий в данных из базы Московской антидопинговой лаборатории.

«WADA подтверждает, что сегодня отправило рекомендацию Комитета по соответствию Исполкому касательно текущей процедуры рассмотрения статуса РУСАДА.

Подробный и конфиденциальный документ, который будет обсуждаться на заседании Исполкома 9 декабря в Париже, рекомендует направить РУСАДА уведомление о несоответствии в связи с невыполнением критического требования Международного стандарта соответствия, обозначить серьезные последствия, а также предложить условия восстановления.

Рекомендация Комитета основана на отчетах отдела WADA по расследованиям и независимых судебно-медицинских экспертов. Документы рассматривались на заседании 17 ноября и касались ряда несоответствий, обнаруженных в ходе проверки данных из базы Московской лаборатории.

Последующая оценка WADA и отдела по расследованиям включала также рассмотрение ответов российских властей на список детальных и технических вопросов», – говорится в пресс-релизе WADA.

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