Президент Всероссийской федерации легкой атлетики ( ) Дмитрий Шляхтин сообщил, что подал заявление об уходе в отставку.

«Сейчас я передал президиуму заявление об уходе в отставку. Сейчас президиум выбирает исполняющего обязанности.

Все остальные вопросы будут рассматриваться в рабочей группе Олимпийского комитета России в понедельник и в среду в Минспорте», – сказал Шляхтин.

Ранее стало известно, что независимый легкоатлетический дисциплинарный орган (Athletics Integrity Unit) временно отстранил Шляхтина за вмешательство в расследование по допинговому делу прыгуна в высоту .

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