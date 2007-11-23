Шляхтин подал в отставку с поста президента Всероссийской федерации легкой атлетики

Теги допинг сборная России ВФЛА Дмитрий Шляхтин Данил Лысенко Легкая атлетика

Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин сообщил, что подал заявление об уходе в отставку.

«Сейчас я передал президиуму заявление об уходе в отставку. Сейчас президиум выбирает исполняющего обязанности.

Все остальные вопросы будут рассматриваться в рабочей группе Олимпийского комитета России в понедельник и в среду в Минспорте», – сказал Шляхтин.

Ранее стало известно, что независимый легкоатлетический дисциплинарный орган (Athletics Integrity Unit)  временно отстранил Шляхтина за вмешательство в расследование по допинговому делу прыгуна в высоту Данила Лысенко.

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