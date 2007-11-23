«Челси» может купить Чалова в январе, если УЕФА отменит запрет на трансферы

«Челси» интересуется форвардом ЦСКА Федором Чаловым, сообщает Sky Sports.
Лондонцы могут приобрести 21-летнего россиянина в январе, если УЕФА отменит запрет на трансферы. В середине декабря будет известно, будет ли удовлетворена апелляция «Челси» против этого наказания.
Отмечается, что в переходе Чалова в английский клуб заинтересован его владелец Роман Абрамович.
Интерес к нападающему также сохраняет «Кристал Пэлас». Клуб готов заплатить за него 25 миллионов фунтов стерлингов, что на 2 млн больше их последнего летнего предложения, отклоненного ЦСКА.
Со статистикой Чалова в текущем сезоне можно ознакомиться здесь.
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