«Челси» может купить Чалова в январе, если УЕФА отменит запрет на трансферы

«Челси» интересуется форвардом ЦСКА Федором Чаловым, сообщает Sky Sports.

Лондонцы могут приобрести 21-летнего россиянина в январе, если УЕФА отменит запрет на трансферы. В середине декабря будет известно, будет ли удовлетворена апелляция «Челси» против этого наказания.

Отмечается, что в переходе Чалова в английский клуб заинтересован его владелец Роман Абрамович.

Интерес к нападающему также сохраняет «Кристал Пэлас». Клуб готов заплатить за него 25 миллионов фунтов стерлингов, что на 2 млн больше их последнего летнего предложения, отклоненного ЦСКА.

Со статистикой Чалова в текущем сезоне можно ознакомиться здесь.

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