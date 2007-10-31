Победы «Зенита» и ЦСКА, триллер на «Энфилде», скандал с Шипулиным и другие новости утра

1. В Олимп Кубке России в среду сенсаций не случилось: «Зенит» без Дзюбы развалил «Томь» (4:0), а ЦСКА, хоть и играл не здорово, выбил «Уфу» благодаря голу Бийола на 93-й минуте. Также в 1/4 финала прошли «Урал», «Ахмат» и «Шинник».

Сегодня «Спартак» и «Ростов» определят соперника ЦСКА в четвертьфинале. Доменико Тедеско удачно стартовал в московском клубе (ничья с «Рубином» и разгром «Локо»), но у Валерия Карпина с тренерами «Спартака» получается неплохо: он обыгрывал и Карреру, и Кононова, так что вполне может насолить немцу. Тем более зарядить на «Ростов» с заманчивым коэффициентом 3,75 можно без всякого риска: держите 1000 рублей на ставку бесплатно и выбирайте своего фаворита!

2. «Ливерпуль» и «Арсенал» выдали невероятное шоу на «Энфилде» в Кубке лиги: 5:5 в основное время, 5:4 по пенальти, дальше идут «красные». «МЮ» выбил «Челси» благодаря дублю Маркуса Рэшфорда.

3. Роналду, Месси, Бернарду Силва и 4 футболиста «Ливерпуля» номинированы на приз лучшему игроку года Globe Soccer Awards.

4. КХЛ. СКА победил «Витязь» по буллитам, «Ак Барс» обыграл «Адмирал». СКА выиграл лишь 1 из 12 матчей в основное время в октябре, «Автомобилист» опустился на последнее место в Восточной конференции.

5. Бывший замгендиректора оргкомитета «Россия-2018» заявил, что досье на чиновников ФИФА – фальсификация. В ФИФА сообщили, что провели расследование по поводу выборов страны-хозяйки ЧМ-2018 и не нашли нарушений.

6. «Ювентус» обыграл «Дженоа» благодаря голу Роналду с пенальти и вышел на 1-е место в Серии А. «Наполи» сыграл вничью с «Аталантой» (2:2), «Лацио» разгромил «Торино» (4:0). Все результаты вечера – тут.

7. Мэр Краснотурьинска заявил, что город лишился инвестиций в 300 млн рублей из-за низких результатов голосования за бывшего биатлониста Антона Шипулина.

8. «Реал» разнес «Леганес» (5:0) и вышел на 2-е место в Ла Лиге. «Валенсия» сыграла вничью с «Севильей», «Атлетик» разбил «Эспаньол». Все результаты – здесь.

9. Новак Джокович и Рафаэль Надаль выиграли свои матчи в третий день «Мастерса» в Париже. Новак победил Корентена Муте, а Рафа был сильнее Адриана Маннарино.

На итоговом турнире WTA в Фиолетовой группе чемпионка US Open Бьянка Андрееску из-за травмы колена не доиграла матч с Каролиной Плишковой. Действующая чемпионка Элина Свитолина в двух сетах победила Симону Халеп и первой вышла в полуфинал.

10. В Кубке Германии «Вольфсбург» пропустил 6 мячей от «Лейпцига», дортмундская «Боруссия» обыграла менхенгладбахскую.

11. В 5-м туре Евролиги ЦСКА дома проиграл греческому «Олимпиакосу». Для армейцев это первое поражение в новом розыгрыше турнира. «Зенит» в гостях в дополнительное время одолел литовский «Жальгирис».

12. Бывший тренер «Челси» и «МЮ» Жозе Моуринью готов заменить Унаи Эмери в «Арсенале».

13. «Монако» Александра Головина победил «Марсель» в 1/16 финала последнего розыгрыша Кубка французской лиги.

Цитаты дня.

Орлов о вратарях сборной России: «Лучший сейчас – Джанаев. У Гильерме нет школы, Лунев не играет, ошибок наделал»

Минеев – о фанатах Конора: «Я не за Хабиба, но неприятно, что в России столько предателей»

Арустамян об Акинфееве в сборной на Евро-2020: «Есть противоречивая информация»

Малкин о паспорте США: «И мысли не возникало отказаться от российского гражданства и выступления за сборную»

Широков об игре «Локомотива» с «Ювентусом»: «Они стояли 89 минут у своих ворот. И мы пиарим такой футбол»