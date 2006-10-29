Чемпионат Испании. «Барселона» примет «Вальядолид», «Атлетико» в гостях у «Алавеса»

В 11-м туре Ла Лиги «Атлетико» играет с «Алавесом», «Барселона» – с «Вальядолидом».
«Валенсия» встретится с «Севильей», «Реал» примет «Леганес».
Чемпионат Испании
11-й тур
- Дата проведения
- 29 октября, 21.00, «Мендисорроса»
- Дата проведения
- 29 октября, 23.15, «Камп Ноу»
- Дата проведения
- 30 октября, 21.00, «Месталья»
- Дата проведения
- 30 октября, 21.00, «Реале Арена»
- Дата проведения
- 30 октября, 22.00, «Сан Мамес»
- Дата проведения
- 30 октября, 23.00, «Бенито Вильямарин»
- Дата проведения
- 30 октября, 23.15, «Сантьяго Бернабеу»
- Дата проведения
- 31 октября, 21.00, «Ипуруа»
- Дата проведения
- 31 октября, 21.00, «Сон Моиш»
- Дата проведения
- 31 октября, 23.15, «Колисеум Альфонсо Перес»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.