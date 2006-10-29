Чемпионат Испании. «Барселона» примет «Вальядолид», «Атлетико» в гостях у «Алавеса»

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В 11-м туре Ла Лиги «Атлетико» играет с «Алавесом», «Барселона» – с «Вальядолидом».

«Валенсия» встретится с «Севильей», «Реал» примет «Леганес».

Чемпионат Испании

11-й тур

Алавес – Атлетико
Дата проведения
29 октября, 21.00, «Мендисорроса»
превью матча онлайн статистика

 

Барселона – Вальядолид
Дата проведения
29 октября, 23.15, «Камп Ноу»
превью матча онлайн статистика

 

Валенсия – Севилья
Дата проведения
30 октября, 21.00, «Месталья»
превью матча онлайн статистика

 

Реал Сосьедад – Леванте
Дата проведения
30 октября, 21.00, «Реале Арена»
превью матча онлайн статистика

 

Атлетик – Эспаньол
Дата проведения
30 октября, 22.00, «Сан Мамес»
превью матча онлайн статистика

 

Бетис – Сельта
Дата проведения
30 октября, 23.00, «Бенито Вильямарин»
превью матча онлайн статистика

 

Реал Мадрид – Леганес
Дата проведения
30 октября, 23.15, «Сантьяго Бернабеу»
превью матча онлайн статистика

 

Эйбар – Вильярреал
Дата проведения
31 октября, 21.00, «Ипуруа»
превью матча онлайн статистика

 

Мальорка – Осасуна
Дата проведения
31 октября, 21.00, «Сон Моиш»
превью матча онлайн статистика

 

Хетафе – Гранада
Дата проведения
31 октября, 23.15, «Колисеум Альфонсо Перес»
превью матча онлайн статистика

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги

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