Чемпионат Испании. «Барселона» примет «Вальядолид», «Атлетико» в гостях у «Алавеса»

В 11-м туре Ла Лиги «Атлетико» играет с «Алавесом», – с «Вальядолидом».

«Валенсия» встретится с «Севильей», примет «Леганес».

Чемпионат Испании

11-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Ла Лиги

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