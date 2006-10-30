«Зенит», ЦСКА, «Урал», «Ахмат» и «Шинник» вышли в 1/4 финала Олимп Кубка России

«Зенит», ЦСКА, , «Ахмат» и «Шинник» оформили выход в 1/4 финала Олимп Кубка России.

«Зенит» без Артема Дзюбы дома разгромил «Томь» (4:0), ЦСКА победил «Уфу» (1:0) благодаря голу Яки Бийола на 93-й минуте.

«Урал» в серии пенальти победил тульский (2:2, 5:4 по пенальти), причем команда с 54-й минуты играла вдесятером.

дома разгромил владивостокский «Луч» (5:1), первые голы за грозненский клуб забил полузащитник Денис Глушаков.

«Шинник» в серии пенальти был сильнее «Нижнего Новгорода» (2:2, 3:0 по пенальти).

В четвертьфинале «Зенит» сыграет с «Ахматом», «Урал» встретится с «Шинником», ЦСКА ждет результата матча «Спартака» и «Ростова».