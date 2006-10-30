Роналду, Месси, Бернарду Силва и 4 игрока «Ливерпуля» номинированы на приз лучшему игроку года Globe Soccer Awards

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Стали известны претенденты на премию Globe Soccer Awards-2019.

В номинации «лучший футболист 2019 года» представлены форвард Криштиану Роналду («Ювентус»), нападающий Лионель Месси («Барселона»), полузащитник Бернарду Силва («Манчестер Сити»), вингер Мохамед Салах, вратарь Алиссон, нападающий Садьо Мане и защитник Вирджил ван Дейк (все — «Ливерпуль»).

Последние три года приз лучшему игроку года выигрывал Роналду.

В номинации «лучший тренер 2019 года» на награду претендуют Юрген Клопп («Ливерпуль»), Фернанду Сантуш (сборная Португалии), Эрик тен Хаг («Аякс»), Джамель Бельмади (сборная Алжира) и Массимилиано Аллегри («Ювентус» в сезоне-2018/19).

В номинации «лучшая команда 2019 года» номинированы «Ливерпуль», «Аякс» и женская команда «Лиона».

В номинации «открытие года» представлены хавбек Анссумане Фати («Барселона»), нападающий Эрлинг Холанд («Зальцбург»), вингер Джейдон Санчо («Боруссия» Дортумнд), полузащитники Жоау Феликс («Атлетико») и Кай Хавертц («Байер»).

Церемония вручения наград состоится 29 декабря в Дубае (ОАЭ).

Globe Soccer Awards организуют Европейская ассоциация клубов (ECA) и Европейская ассоциация футбольных агентов (EFAA).

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