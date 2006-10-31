НБА. «Кливленд» против «Чикаго», «Клипперс» сыграют в гостях с «Ютой»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут 11 матчей.
«Бостон» примет «Милуоки» Янниса Адетокумбо. «Клипперс» Кавая Ленарда сыграют в гостях с «Ютой».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 31 октября, 02.00, «Rocket Mortgage FieldHouse»
- Дата проведения
- 31 октября, 02.00, «Amway Center»
- Дата проведения
- 31 октября, 02.00, «Wells Fargo Center»
- Дата проведения
- 31 октября, 02.30, «TD Garden»
- Дата проведения
- 31 октября, 02.30, «Barclays Center»
- Дата проведения
- 31 октября, 02.30, «Scotiabank Arena»
- Дата проведения
- 31 октября, 03.00, «Capital One Arena»
- Дата проведения
- 31 октября, 03.00, «Chesapeake Energy Arena»
- Дата проведения
- 31 октября, 05.00, «Vivint Smart Home Arena»
- Дата проведения
- 31 октября, 05.00, «Golden 1 Center»
- Дата проведения
- 31 октября, 05.30, «Chase Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
«Клипперс» – главный фаворит, а Кавай – лучший игрок. У НБА появился новый ориентир