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Sports.ru NBA

    НБА. «Кливленд» против «Чикаго», «Клипперс» сыграют в гостях с «Ютой»

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    Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут 11 матчей.

    «Бостон» примет «Милуоки» Янниса Адетокумбо. «Клипперс» Кавая Ленарда сыграют в гостях с «Ютой».

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Кливленд – Чикаго 32:35 (2 четверть)
    Дата проведения
    31 октября, 02.00, «Rocket Mortgage FieldHouse»
    Онлайн матча Превью

    Орландо – Нью-Йорк 27:33 (2 четверть)
    Дата проведения
    31 октября, 02.00, «Amway Center»
    Онлайн матча Превью

    Филадельфия – Миннесота 53:33 (2 четверть)
    Дата проведения
    31 октября, 02.00, «Wells Fargo Center»
    Онлайн матча Превью

    Бостон – Милуоки 7:10 (1 четверть)
    Дата проведения
    31 октября, 02.30, «TD Garden»
    Онлайн матча Превью

    Бруклин – Индиана 9:16 (1 четверть)
    Дата проведения
    31 октября, 02.30, «Barclays Center»
    Онлайн матча Превью

    Торонто – Детройт 17:16 (1 четверть)
    Дата проведения
    31 октября, 02.30, «Scotiabank Arena»
    Онлайн матча Превью

    Вашингтон – Хьюстон
    Дата проведения
    31 октября, 03.00, «Capital One Arena»
    Онлайн матча Превью

    Оклахома-Сити – Портленд
    Дата проведения
    31 октября, 03.00, «Chesapeake Energy Arena»
    Онлайн матча Превью

    Юта – Клипперс
    Дата проведения
    31 октября, 05.00, «Vivint Smart Home Arena»
    Онлайн матча Превью

    Сакраменто – Шарлотт
    Дата проведения
    31 октября, 05.00, «Golden 1 Center»
    Онлайн матча Превью

    Голден Стэйт – Финикс
    Дата проведения
    31 октября, 05.30, «Chase Center»
    Онлайн матча Превью

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    «Клипперс» – главный фаворит, а Кавай – лучший игрок. У НБА появился новый ориентир

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