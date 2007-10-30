Моуриньо готов заменить Эмери в «Арсенале» (ESPN)

Бывший главный тренер «Челси» и «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью готов рассмотреть предложение , сообщает ESPN.

У «канониров» на данный момент нет планов по увольнению нынешнего главного тренера , однако Моуринью открыт для переговоров в случае, если позиция станет вакантной.

Также португальца привлекает возможность выиграть титул АПЛ с тремя разными клубами, но ему потребуются гарантии от совета директоров, что для борьбы за чемпионство будут выделены необходимые средства.

Ранее сообщалось, что Моуринью может возглавить «Реал».