Моуриньо готов заменить Эмери в «Арсенале» (ESPN)

Теги Жозе Моуринью премьер-лига Англия Арсенал Унаи Эмери Футбол

Бывший главный тренер «Челси» и «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью готов рассмотреть предложение «Арсенала», сообщает ESPN.

У «канониров» на данный момент нет планов по увольнению нынешнего главного тренера Унаи Эмери, однако Моуринью открыт для переговоров в случае, если позиция станет вакантной.

Также португальца привлекает возможность выиграть титул АПЛ с тремя разными клубами, но ему потребуются гарантии от совета директоров, что для борьбы за чемпионство будут выделены необходимые средства.

Ранее сообщалось, что Моуринью может возглавить «Реал».

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