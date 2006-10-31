«Реал» разнес «Леганес» (5:0) и вышел на 2-е место в Ла Лиге

В матче 11-го тура Ла Лиги «Реал» дома разгромил «Леганес» (5:0).
Эта победа позволила мадридцам набрать 21 очко и выйти на 2-е место в чемпионате Испании.
Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал» – «Леганес».
- Дата проведения
- 30 октября, 23.15, «Сантьяго Бернабеу»
- Голы:
- 1:0 – 7 Родриго, 2:0 – 8 Кроос, 3:0 – 24, пенальти Рамос, 4:0 – 69, пенальти Бензема, 5:0 – 90 Йович.
-
Реал Мадрид –
Куртуа, Карвахаль, Варан, Рамос, Марсело, Вальверде (Иско, 75), Каземиро, Кроос (Модрич, 62), Родриго, Бензема (Йович, 70), Азар.
-
Леганес –
Сориано, Бустинса (Росалес, 72), Тарин, Омеруо, Сильва, Авазьем, Ривера, Брэйтуэйт, Оскар Родригес (Руибаль, 66), Родригес (Ресио, 56), Эн-Несири.