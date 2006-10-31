«Реал» разнес «Леганес» (5:0) и вышел на 2-е место в Ла Лиге

В матче 11-го тура Ла Лиги «Реал» дома разгромил «Леганес» (5:0).

Эта победа позволила мадридцам набрать 21 очко и выйти на 2-е место в чемпионате Испании.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал» – «Леганес».

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