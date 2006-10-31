«Реал» разнес «Леганес» (5:0) и вышел на 2-е место в Ла Лиге

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В матче 11-го тура Ла Лиги «Реал» дома разгромил «Леганес» (5:0).

Эта победа позволила мадридцам набрать 21 очко и выйти на 2-е место в чемпионате Испании. 

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал» – «Леганес».

Реал Мадрид – Леганес 5:0 (3:0, 2:0)
Дата проведения
30 октября, 23.15, «Сантьяго Бернабеу»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 7 Родриго, 2:0 – Кроос, 3:0 – 24, пенальти Рамос, 4:0 – 69, пенальти Бензема, 5:0 – 90 Йович.
Реал МадридКуртуа, Карвахаль, Варан, Рамос, Марсело, Вальверде (Иско, 75), Каземиро, Кроос (Модрич, 62), Родриго, Бензема (Йович, 70), Азар.
ЛеганесСориано, Бустинса (Росалес, 72), Тарин, Омеруо, Сильва, Авазьем, Ривера, Брэйтуэйт, Оскар Родригес (Руибаль, 66), Родригес (Ресио, 56), Эн-Несири.
Предупреждения:
Сориано (24), Бустинса (41), Сильва (52), Ривера (62), Марсело (63), Руибаль (84).

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