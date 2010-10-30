Мэр Краснотурьинска заявил, что город лишился инвестиций в 300 млн рублей из-за низких результатов голосования за Шипулина

Мэр Краснотурьинска Свердловской области Александр Устинов заявил, что город лишили денег из областного бюджета из-за результатов голосования на выборах в Госдуму, прошедших в сентябре.

Устинов связал сокращение финансирования с плохой поддержкой кандидата от «Единой России» Антона Шипулина, за которого в округе проголосовали 39,7% избирателей.

«8 сентября были выборы, а 13 сентября мы пошли на согласительные комиссии. На комиссии мы выходили с дополнительным финансированием: строительство школы № 2, строительство лыжероллерной трассы, продолжение строительства стадиона «Маяк» и другими проектами, но из 368 миллионов нам оставили 68.

Я объясню, почему. Здесь все четко прослеживается. Если Волчанка голосовала за кандидата от власти (за Шипулина – 65%), то им при бюджете города в 600 миллионов дали 300. Почти 50% от бюджета!

Мы можем по разному относиться к партии власти, к кандидатам от партии власти, но на сегодняшний момент вот яркий результат отношения к Краснотурьинску со стороны власти, выраженный в четком финансовом отношении.

На сегодняшний момент у нас нет будущего с точки зрения финансов и мы уходим просто на содержание: зарплата, коммуналка и никаких инвестиций. Если на выборах в 2020 году мы голосуем точно так же или хуже, мы ничего не получаем.

На сегодняшний день две трети депутатов в Госдуме – от властной партии, они распределяют финансы на регионы, две трети от властной партии – в Законодательном Собрании, распределяют финансы на муниципалитеты. Если власть просит нас – поддержите нашего депутата, давайте будем поддерживать.

Мы выходим с предложениями: дайте это, дайте то, мы подтверждаем – надо. А министр финансов говорит – нет! Без объяснения причины. Никто не скажет в глаза, что это из-за того, что мы проголосовали плохо. Это я вам говорю. Я понимаю, что была хорошая погода, что все копали картошку. Но вот мы и покопали картошку на минус 300 миллионов рублей на 2020 год», – сказал Устинов.

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